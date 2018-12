Biblioteca de Silves oferece curso de fotografia

Estão a ser ultimados os preparativos para a grande celebração do fim de ano em Albufeira. A Praia dos Pescadores e a zona da Oura irão acolher milhares de...

Um workshop de fotografia, intitulado «Fotografia: do Digital ao Analógico», será ministrado por José Estiveira, no próximo dia 5 de janeiro, sábado, às 16h00, na Biblioteca Municipal de Silves....

A Docapesca abriu o concurso, com um preço base de 75 mil euros, para a substituição do cais flutuante da Foz de Odeleite, no concelho de Castro Marim, que...