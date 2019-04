Biblioteca de Silves celebra aniversário revisitando o 25 de abril

O 11º Aniversário da Biblioteca Municipal de Silves assinala-se no dia 23 de abril, estando previsto um programa de iniciativas que promoverão a leitura e os livros, sobretudo junto dos públicos mais jovens.

Assim, entre as 10h00 e as 10h45, decorrerão duas sessões intituladas «A Revolução na Caixa de Costura», destinadas a alunos do 3º e 4º anos. Nesta ação, os participantes serão convidados a abrir uma caixa de costura «com habitantes muito especiais» e que é o ponto de partida desta história, que corre bem, até ao dia em que o Ministro das Finanças, um fecho eclair neto de franceses, comunica ao povo a criação de um imposto para satisfazer um capricho da Rainha Dona Agulha: pintar-se de dourado».

Esta história pretende celebrar Abril com os mais novos, perpetuando o seu legado de Liberdade e Democracia. Pela voz de alfinetes, tesouras, agulhas e dedais falar-se-á de política e de cidadania, e descobrir-se-á o significado da palavra «Revolução».

Com humor e alguma ironia desvenda-se a identidade de um povo que pode muito bem ser o nosso. Esta atividade terá aproximadamente 45 minutos de duração, seguindo-se um espaço de conversa.

Às 14h00 serão relembradas as «Memórias de Abril», numa ação destinada aos estudantes do 8º e 9º anos. Haverá uma outra sessão, às 21h30, desta feita dirigida ao público adulto.

Nesta proposta os espetadores são levados a pensar a liberdade, a cantar a liberdade, a soletrá-la, repeti-la, celebrando, assim, os ideais da Revolução dos Cravos e recordando os factos a ela associados.

Em «Memórias de Abril» evocam-se a história e as estórias do passado recente, partindo da poesia de Manuel Alegre, Ary dos Santos e Fernando Pessoa, bem como de testemunhos reais de familiares, amigos e desconhecidos, para desse modo se poder falar de guerra, prisão, censura, tortura, emigração e exílio, e também do sonho, da esperança e da resiliência desse mesmo povo. A música/ambiente sonoro e os elementos plásticos ocupam, a par do texto e da interpretação, um papel fundamental em «Memórias de Abril».

Todas estas atividades integram as comemorações do 45º Aniversário do 25 de Abril e serão dinamizadas pelo Projeto Estórias Asas, que realiza espetáculos-leituras encenadas itinerantes, com a principal missão de «promover o interesse de crianças, jovens e adultos pela leitura e pelo teatro e o objetivo de estimular a imaginação, a criatividade e o sentido crítico, num espaço lúdico e de reflexão».