Bairro portimonense Cruz da Parteira comemora 20 anos

O Bairro Cruz da Parteira, em Portimão, comemora amanhã, sábado, 22 de dezembro, o seu 20º aniversário, num ambiente com festa a partir das 14h00. Além de um lanche partilhado com os moradores, haverá a entrega de uma lembrança de aniversário feita pelas crianças, muita música e animação para todas as idades assinalando os 20 anos de entrega das chaves aos primeiros residentes.

Construído em 1998 no âmbito do Programa de Realojamento para a população residente em barracas, este bairro camarário permitiu o realojamento de 120 agregados familiares que viviam em barracas na zona do Cabeço do Mocho ou em casas abarracadas. Este projeto contou com financiamento a fundo perdido em cerca de 50% e o restante com juros bonificados, por parte do Instituto Nacional de Habitação.

Neste Bairro coexistem várias culturas, nomeadamente a africana, com especial predominância da cabo-verdiana, a cigana e a cultura tradicional portuguesa. No total, são cerca de 430 indivíduos a residir na Cruz da Parteira.

É constituído por quatro blocos de três andares – dois blocos com nove fogos por piso, e outros dois blocos com 11 fogos por piso, num total de 120 fogos, em regime de arrendamento apoiado. Dos 120 fogos, 33 são de tipologia t1, 43 de tipologia t2, 24 de tipologia t3 e 20 de tipologia t4.

Como estrutura de apoio aos moradores do bairro existe o Centro Comunitário da Cruz da Parteira, sediado na cave do Bloco 2, que no âmbito do Programa de Intervenção Comunitária do Município disponibiliza apoio psicossocial, animação sociocultural e intervenção comunitária, tendo como principal objetivo proporcionar uma ocupação saudável dos tempos livres em prol de um desenvolvimento pessoal e social, prevenindo comportamentos desviantes e de risco.

A sua ação visa, por um lado, envolver a população mais jovem, ocupando-os numa perspetiva dinâmica e construtiva, num espaço onde possam desenvolver atividades que venham de encontro aos seus interesses pessoais e comunitários. Por outro lado, visa uma intervenção junto da população adulta com especial atenção para os que não se encontram integrados numa atividade profissional e para os mais idosos, de forma a prevenir a exclusão social e o isolamento.

Desde outubro do presente ano, decorre no Bairro da Cruz da Parteira o projeto de intervenção social «(RE)VIVER NO MEU BAIRRO», que surgiu de um protocolo entre o município de Portimão, o Ministério da Administração Interna e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Portimão.

Ao abrigo deste Programa, o Bairro passou a contar com uma equipa multidisciplinar, em atividade a tempo inteiro, de 2.ª feira a sábado, que tem como principal prioridade a prevenção da delinquência juvenil e a redução das vulnerabilidades sociais, de forma a mitigar algumas vulnerabilidades de segurança existentes.