Autarquia de VRSA e IPDJ informam sobre programas de apoio ao associativismo

A Biblioteca Municipal Vicente Campinas recebe, no dia 28 de janeiro, a partir das 17h00, o I Encontro dedicado à apresentação dos Programas de Apoio ao Associativismo.

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, em colaboração com o Instituto Português da Juventude e Desporto (IPDJ), e tem como objetivo dar a conhecer os vários tipos de apoios, bem como as linhas de financiamento disponíveis.

O encontro conta com a apresentação pública de diversos programas, ferramentas e instrumentos de trabalho para as associações e clubes quer desportivos, quer culturais.

A jornada conta com a presença da presidente da Câmara Municipal de VRSA, Conceição Cabrita, da vereadora Carla Sabino, do Diretor Regional do IPDJ, Custódio Moreno, e dos técnicos do IPDJ Sónia Picamilho e Miguel Veiga.

Programa completo:

17h00 – Receção dos participantes

17h30 – Abertura da sessão | Conceição Cabrita – Presidente da CM VRSA; Apresentação do Programa de Apoio ao Associativismo da CMVRSA | Carla Sabino – Vereadora da CM VRSA

17h45 – A Missão e os Programas de Apoio ao Associativismo do IPDJ | D.R. IPDJ Algarve – Custódio Moreno

18h00 – Programas do IPDJ: PNDpT – Programa Nacional de Desporto para Todos; PRID- Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas; AGORA NÓS – Programa de voluntariado jovem – (Técnica – Sónia Picamilho) | PAAJ – Programas de Apoio ao Associativismo jovem; Programas de Voluntariado Jovem – (Técnico – Miguel Veiga).

19h00 – Sessão de Esclarecimento