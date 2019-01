Autarquia de Vila do Bispo homenageou funcionários reformados e melhores alunos

No âmbito das cerimónias oficiais das comemorações do feriado municipal de Vila do Bispo, realizou-se no dia 19 de janeiro, no salão nobre da Câmara Municipal de Vila do Bispo, uma cerimónia de homenagem aos funcionários do município que se reformaram no decorrer do ano de 2018.

José António Correia de Oliveira, assistente operacional (motorista de pesados), Manuel Albano Lourenço, assistente operacional (motorista de pesados) e Maria de Lurdes Dias Rosa, assistente operacional (auxiliar de ação educativa) foram os colaboradores homenageados tendo para o efeito recebido um placa de homenagem.

Para o presidente da câmara municipal, Adelino Soares, pretende-se «através de cerimónias simples, reconhecer publicamente o importante trabalho desenvolvido ao longo de uma vida por funcionários que foram exemplo de profissionalismo, devoção e espírito de serviço à causa pública, contribuindo diariamente para o bom funcionamento e desenvolvimento dos serviços camarários».

Inserida nas cerimónias oficiais das comemorações do feriado municipal decorreu, também no dia 19 de janeiro, a cerimónia de entrega dos prémios de mérito escolar aos melhores alunos do 6.º e 9.º ano, da Escola E.B. 2,3 de S. Vicente de Vila do Bispo.