Autarquia de Loulé pavimenta estrada entre Malhão e Alganduro

No âmbito das obras de rede viária previstas para este ano pela a Câmara Municipal de Loulé, vai ter início na próxima semana a pavimentação da EM 510 – troço entre a EM 503 (Malhão) e a EM 549 (Alganduro), incluindo a ligação ao Sítio das Éguas (EM 549) e o acesso à Sobreira Formosa (VNC 50), na freguesia de Salir.

Com uma extensão total de mais de sete quilómetros, a intervenção será realizada em quatro troços: o troço 1, num total de 5,1 quilómetros, entre a EN503 (Malhão) e a EM549 (Alganduro), apresentando uma orientação Sudeste – Noroeste; o troço 2, num total de 531 metros, no acesso à Sobreira Formosa (VNC50), apresentando uma orientação Sul – Norte; o troço 3, num total de 971m, na ligação ao Sítio das Éguas (EM549), apresentando uma orientação Sul – Norte; e o troço 4, num total de 391m, no acesso a Cravais de Cima, apresentando uma orientação Nordeste – Sudoeste.

«A pavimentação engloba a regularização e desgaste da via e a implementação de equipamentos de sinalização e segurança», explica a autarquia louletana.

O projeto de execução contempla ainda trabalhos de movimentação de terras e drenagem, nomeadamente reparação e/ou retificação dos aquedutos existentes, construção de bocas de entrada e saída dos mesmos, execução de valetas revestidas a betão, bem como todas as obras acessórias necessárias a uma perfeita receção e condução das aguas pluviais intercetadas pela via.

A empreitada será realizada em 180 dias e tem um valor que ascende a 1 milhão de euros. «Este é um dos investimentos realizados que tem em vista dotar o interior do concelho de melhores acessibilidades, contribuindo, desta forma, para diminuir as assimetrias existentes entre o litoral e esta área do território», explicou o município louletano.