O município de Faro vem procedendo à poda e ao tratamento de árvores na Alameda João de Deus. Esta intervenção é feita na sequência do envelhecimento e podridão das árvores, e da susceptibilidade às intempéries. Existiram ainda exemplares objecto de desrama sistemática, o que provocou a subida da copa bem como da altura de inserção dos ramos no tronco. Procurando evitar o abate destes exemplares, os serviços têm procedido a uma poda de redução substancial das copas para conter os riscos de queda de ramos, «salvaguardando a integridade de pessoas e bens».

De acordo com esta determinação, os serviços da Câmara Municipal de Faro vêm procedendo a trabalhos de tratamento no Espaço Verde, «com uma intensidade como há décadas não se verificava – cerca de 500 árvores tratadas em alguns meses de trabalhos».

A Câmara Municipal informal, em nota de imprensa, que «só procede à poda das árvores que são da sua responsabilidade (localizadas em espaço público) e sempre mediante parecer técnico emitido pelos serviços, procurando promover a saúde das espécies tratadas e evitar que troncos, ramagens e galhos secos e partidos possam cair na via pública e atingir automóveis e pedestres». Nesta medida, o município informa que tem «tentado, sempre, proceder a estes trabalhos de manutenção sem recorrer a podas de rolagem/radicais, que não são conformes com a sua filosofia de trabalho, respeitadora da integridade das espécies e do Espaço Verde».

A autarquia farense reitera que, «previamente planificadas pelos serviços municipais, todas estas operações realizadas são normais e necessárias em qualquer mata urbana, e irão prosseguir para que esta se desenvolva equilibradamente e possa ser usufruída na plenitude pelos munícipes».