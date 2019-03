Autarquia de Faro e DECO assinam protocolo para ajudar os munícipes

A Câmara Municipal de Faro e a DECO assinaram, no passado dia 15 de março, no salão nobre da autarquia, um protocolo de cooperação destinado aos munícipes de Faro e aos associados daquela entidade.

Integrada nas comemorações do Dia do Consumidor, a sessão de assinatura contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, do presidente da Direção Regional da DECO, Fernando Brás Messias, e do vereador da Câmara Municipal de Faro responsável pela área social, Carlos Baia, tendo na plateia, como convidados, os professores e alunos das turmas B do 3º e 4º ano da Escola Básica do Bom João.

No âmbito do protocolo assinado, a DECO irá apoiar o Serviço de Defesa do Consumidor, integrado na Divisão de Apoio ao Munícipe da Câmara Municipal e a funcionar na Loja do Cidadão, no Mercado Municipal de Faro, assegurando apoio jurídico semanal a todos os munícipes e aos associados daquela associação, durante duas manhãs, e disponibilizando material informativo.

A DECO colaborará ainda com o município farense nas ações que este venha a desenvolver junto dos estabelecimentos escolares, IPSS e outros, «no sentido de sensibilizar os respetivos trabalhadores, utentes e familiares para as novas problemáticas ligadas ao consumo».

A anteceder a assinatura do protocolo, os presentes tiveram a oportunidade de assistir e participar numa ação de sensibilização para os benefícios de uma alimentação saudável, apresentada por Sandra Rodrigues, da DECO, que cativou «uma entusiástica e importante participação de todos».

Com este projeto, a Câmara Municipal de Faro e a DECO pretendem, numa lógica de proximidade, «reforçar a proteção dos direitos e legítimos interesses dos consumidores do concelho, dando voz às suas reivindicações e contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida». O protocolo de colaboração é válido pelo período de um ano, podendo ser renovado por iguais períodos até ao máximo de 3 anos.