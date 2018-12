Associação Pata Ativa de Albufeira organiza sessão fotográfica solidária

A Associação Pata Ativa vai realizar no sábado, dia 22 de dezembro, uma sessão fotográfica solidária para toda a família, onde terá a oportunidade de guardar uma recordação de grande qualidade da sua família (incluindo o seu animal de estimação) num cenário especial, com o fotógrafo Carlos Filipe.

O evento vai ter lugar na loja Kiwoko da Guia, com sessões entre as 10h e as 13h no período da manhã, e entre as 14h e as 19h no período da tarde, e o principal objetivo é a angariação de fundos para ajudar a associação de defesa dos animais no desempenho das suas tarefas.

Carlos Filipe, o fotógrafo, está no ramo há mais de 10 anos. Conta-nos que, no último ano, acolheu «um cachorrinho de 2 meses encontrado, de madrugada, a vaguear pelas ruas». Revela que, ao adotar o animal perdido, a sua vida mudou imenso, ganhando o seu «melhor amigo».

Toda a situação serviu de inspiração para começar a usar a máquina e «o que sei fazer» para ajudar os animais de rua a ganhar uma nova vida. Carlos Filipe fotografa animais de associações para os ajudar a encontrar uma família de acolhimento. Organiza também sessões fotográficas solidárias como esta, onde «por um valor simbólico» que entrega na totalidade às associações, oferece «memórias únicas às famílias com os seus patudos».

Para participar na sessão, é necessário fazer uma inscrição através de e-mail, até ao dia 20 de dezembro.

A sessão tem um valor de 10€ e inclui 6 fotografias que serão enviadas por e-mail em formato digital. Os valores revertem na totalidade para a Associação Pata Ativa.

A Pata Ativa é uma associação sem fins lucrativos, sediada em Albufeira. Tem como objetivos fundamentais a defesa dos animais, da natureza e a promoção de hábitos de vida baseados no respeito e na proteção dos animais, da natureza e saúde pública, fomentando modelos de cidadania ativa e participativa.