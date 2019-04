Arte urbana relembra Amália Rodrigues em Faro

Uma parceria entre o Estúdio Onze – Tattoo & Atelier e o Decasa Creative Studio, das irmãs Sabrina e Carola Deutsch, trouxe a uma parede do Quintalão, nas traseiras do Museu Municipal de Faro, uma representação de Amália Rodrigues, no dia 6 de abril.

A autoria é de Carola Deutsch, cujos trabalhos se caracterizam «pela expressividade e impacto». A artista trabalha com tintas acrílicas, marcadores e latas de spray.

Na parede em questão está representada Amália Rodrigues, junto de uma guitarra portuguesa. Assim, por lá fica o tributo à «diva» do Fado. Amália foi responsável por levar Portugal além-fronteiras e introduziu inovações na postura e nas vestes dos fadistas.

Carola Deutsch pegou, assim, na sua técnica, e pintou uma das figuras mais proeminentes do país. Os trabalhos contaram com a ajuda da Câmara Municipal de Faro.