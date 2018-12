Armação de Pêra recebe 2019 com Edna Pimenta e Geeks Are

A Junta de Freguesia de Armação de Pêra anunciou a habitual festa de Fim de Ano, que acontecerá no dia 31 de dezembro.

Para receber o novo ano de 2019, a Praia dos Pescadores será palco para a cantora Edna Pimenta e a sua banda, num concerto com início marcado para as 22h30.

A meia-noite será assinalada por um grande espetáculo pirotécnico de fogo de artifício com uma duração prevista de 15 minutos, e que iluminará a baia desta localidade.

A animação prosseguirá até às 03h00 do dia 1 de janeiro, ainda com Edna Pimenta e, em seguida, com a dupla de DJ’s algarvios «Geeks Are» (composta por Gijoe e Rhythm).

A festa de fim de ano é uma organização da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, com os apoios da Câmara Municipal de Silves, da Região de Turismo do Algarve, da Guarda Nacional Republicana, da Capitania do Porto de Portimão, dos Bombeiros Voluntários de Silves, da Cruz Vermelha Portuguesa, do Clube de Futebol «Os Armacenenses», do Clube dos Veículos Clássicos do Barlavento, do Vila Vita Parc, do Hotel Holiday Inn Algarve, do Crédito Agrícola de Silves, do Intermarché, da Kimahera, dos Apartamentos Lindomar, da CLÃ – Associação de Comerciantes de Armação de Pêra e de muitos empresários e comerciantes locais.