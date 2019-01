Apreciar as amendoeiras em flor é mote para passeios pedestres na Alta Mora (Castro Marim)

A Cumeada da Alta Mora volta a acolher a iniciativa da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora (ARCDAA), que o convida a passear entre as amendoeiras em flor, que agora retalham a paisagem da serra algarvia com tons de rosa e branco. Serão dois passeios, um no dia 3 e outro no dia 10 de fevereiro. Ambos têm início marcado para as 9h00, junto à antiga escola primária da Alta Mora.

A inscrição tem um valor de 14 euros e inclui pequeno-almoço, seguro e UPS, abastecimentos ao longo do percurso, almoço, muita animação e ainda uma lembrança.

Existem três tipos de percursos, de 5, 8 e 12 Km de extensão. Os vários traçados desenvolvem-se na sua maioria em caminhos de terra batida, que atravessam os vales, montes, ribeiras e campos de amendoeiras da Cumeada da Alta Mora.

«Um ambiente salutar e de boa disposição, é já um apanágio desta iniciativa» explica fonte da organização do evento, realizado com o apoio da Câmara Municipal de Castro Marim.

Para mais informações e inscrições, consulte o site da associação ou realize o contacto através do nº 965284657 ou por e-mail.