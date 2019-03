Alunos de Olhão foram à Bulgária aprender a proteger os ecossistemas costeiros

No âmbito do projeto Erasmus+ – Human Impacts @ Coastal Ecosystems, do Agrupamento de Escolas Dr Francisco Fernandes Lopes (AEFFL), realizou-se de 17 a 23 de março de 2019 a primeira mobilidade com estudantes.

Em Dobrich, Bulgária, 3 alunas do AEFFL, Ana Rita Rodrigues, Beatriz Valente e Laura Guerreiro, juntamente com alunos de Espanha, Grécia, Itália, Letónia e Bulgária (hospedeiros), realizaram oficinas de trabalho colaborativo sob o tema da biodiversidade dos ecossistemas costeiros.

Da palestra proferida pela ONG Green Balkans sobre os ecossistemas de zona costeira e de zonas húmidas caraterísticos da região costeira próxima de Dobrich, os alunos inferiram que múltiplos são os benefícios dos mesmos para os humanos e que, no entanto, por estes mesmos, estão ameaçados. Os jovens ficaram alertados para a necessidade da preservação da fauna, caso especial do ganso de peito vermelho em vias de extinção devido à caça, e da flora ameaçada pela exigência de novas zonas de terra para cultivo e pelo aumento do turismo no mar Negro.

Como experiência de atividade cívica, procederam à identificação de resíduos deixados por quem usufruiu de uma praia típica da costa (Kavarna), tendo a mesma culminado com a sua recolha. Atividades realizadas «com um espírito de camaradagem, de trabalho em equipa e com sentido de responsabilidade», explicou fonte da escola.

No final da semana, «já cheios de saudade e de boas memórias», os alunos deixaram o convite para os hóspedes búlgaros virem a Olhão, o que acontecerá em maio de 2020. Ficou também o desafio para a próxima mobilidade, já em maio, entre os dias 5 e 11, em Mascalucia, na cidade italiana de Catania.