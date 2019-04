Alunas de Turismo da UAlg tiveram a «Melhor Apresentação» na Suiça

Bárbara Coelho e Kateryna Levytska, alunas do 3º ano do curso de licenciatura em Turismo da UAlg, participaram na 34ª edição da International Tourism Students Conference – ITSC 2019 – que decorreu, de 9 a 12 de abril, na Universidade de Chur, na Suíça, tendo sido contempladas com o prémio de «Melhor Apresentação».

As alunas da UAlg submeteram e apresentaram o paper «Tourism 4.0 in Portuguese tourism companies and its linkage to sustainability», um estudo elaborado pelas próprias sob a orientação das professoras Célia Ramos e Kate Torkington.

Subordinada ao tema «Tourism 4.0: Opportunities and Limitations of Digitalization in Tourism», participaram nesta conferência delegações de alunos de licenciatura de várias universidades europeias.