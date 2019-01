Aljezur e POLIS Litoral vão melhorar Portinho da Arrifana e acesso à Praia de Odeceixe

O município de Aljezur e a Polis Litoral – Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina, assinaram dois protocolos com vista ao estabelecimento das bases de cooperação financeira para a realização da empreitada de beneficiação e requalificação do Portinho da Arrifana e para a realização da empreitada da Acessibilidade Pedonal á Praia de Odeceixe, a 19 de dezembro último.

A primeira empreitada compreende a execução de uma série de trabalhos, nomeadamente, instalação, manutenção e desmontagem do estaleiro, reparações no molhe de abrigo, reconstrução da retenção marginal e pavimentação do terrapleno, reparação do pavimento do cais sudoeste, reconstrução e reparação da antiga rampa varadouro, construção das escadas no cais norte e manutenção dos fundos da bacia do Porto.

O valor social a realizar pela Câmara Municipal de Aljezur é de 149614,00 euros, adicionando-se, enquanto não for possível assegurar o financiamento desta operação através do Programa Operacional Mar 2020, o valor de 448843,00 euros, montante correspondente ao financiamento comunitário. Esta importante obra, irá trazer melhores condições de trabalho e de segurança à comunidade piscatória do Portinho de Arrifana, que espera já há alguns anos pelas mesmas.

Na segunda empreitada, o protocolo visa o estabelecimento das bases de cooperação financeira para a realização da empreitada da Acessibilidade Pedonal à Praia de Odeceixe Sul.

Este projeto compreende a criação de um passadiço para peões, e pequenos arranjos urbanísticos, entre os miradouros da Praia de Odeceixe, melhorando assim a circulação e segurança dos peões. O valor social a realizar pela Câmara Municipal de Aljezur é de 207747,00 euros. Estas serão duas intervenções a executar durante o ano de 2019, pela Sociedade Polis.