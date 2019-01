Aljezur acolhe Bienal de Turismo de Natureza para discutir sustentabilidade do sector

O desafio da sustentabilidade será o principal tema em debate na Bienal de Turismo de Natureza (BTN’19) 2019 , a realizar-se de 22 a 24 de fevereiro, em Aljezur.

O encontro visa juntar profissionais, empresários, decisores públicos, entidades certificadoras e investigadores em torno deste segmento de mercado, de forma a colocá-lo na agenda do desenvolvimento regional.

A Bienal é promovida pela Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, que pretende assim contrariar «o efeito predador de recursos naturais, patrimoniais, humanos e identitários que a indústria do turismo (de massas) pode provocar e, consequentemente, da importância do planeamento estratégico e da operacionalização de medidas para a sustentabilidade» deste nicho.

Em 2017, a Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (UNWTO) dedicou o ano de 2017 à sustentabilidade, tendo em conta que, em 2030, 1,8 biliões de turistas vão cruzar fronteiras.

Por isso, a BTN’19 «inspira-se nessa preocupação global e regional e pretende desafiar o Algarve a olhar para um futuro mais sustentável, com especial atenção para as zonas de baixa densidade e áreas protegidas, onde um impacto turístico menos pensado pode causar danos irreparáveis na região».

Nesse sentido, a BTN’19 tem já confirmado um lote de oradores ligados às principais ferramentas de certificação e diretrizes de boas práticas, pensadas por equipas dedicadas à temática do desenvolvimento sustentável, entre os quais Luigi Cabrini, da Global Sustainable Tourism Council, Fátima Vieira, coordenadora nacional da Green Key, Paulo Castro, da Carta Europeia do Turismo Sustentável do Europarc, Ana Garcia, presidente da Accessible Portugal e Patrícia Araújo, CEO da Biosphera Portugal.

Os debates vão ser dinamizados, também, através de um conjunto de mesas redondas, onde intervenientes regionais e nacionais irão juntar conhecimento e contribuir para a reflexão do desafio que nos coloca a sustentabilidade.

A BTN’19 vai ter ainda uma forte componente de conhecimento relativo ao valor intrínseco da região. Património Natural e Cultural, Atividades de Turismo de Natureza, Qualificação, Gestão e Certificação serão os temas das mais de 50 Oficinas do Conhecimento, disponíveis para todos os trabalhadores de empresas de turismo ou relacionadas, estudantes a procurar conhecimento mais específico e empreendedores.

As oficinas serão apoiadas por mentores de várias instituições, desde a Universidade do Algarve ao Turismo de Portugal, passando por entidades como a Rota Vicentina ou a Almargem, ou empreendedores ligados à dinâmica turística da região.

O recinto da BTN´19, no Multiusos de Aljezur, terá ainda mais três espaços, incluindo uma área expositiva focada em soluções empresariais em torno da sustentabilidade, uma área de negócio B2B apoiada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) Algarve – Enterprise Europe Network, e um espaço lúdico, onde vai decorrer um arraial que não vai esquecer o desafio deste evento.

A organização «guarda em segredo o aspeto visual do evento, que pretende ser inovador e em linha de conta com o desafio proposto».