Algarve Spa Week convida população a tratamentos com desconto

A Algarve Spa Week regressa ao sul do país para proporcionar experiências completas em 11 reconhecidos Spas de hotéis de cinco estrelas. A iniciativa conta com dois momentos, de 6 a 14 de abril e de 5 a 13 de outubro, que prometem «dias muito especiais dedicados à revitalização de corpo e mente».

Be Active & Be Well foi o tema escolhido para dar vida à 10ª edição do evento. Numa altura em que a população mostra uma preocupação cada vez maior com a saúde e bem-estar, a Algarve Spa Week pretende mostrar os benefícios dos tratamentos em Spa, para um estilo de vida ativo e saudável.

Este ano a iniciativa arranca com um Open Day exclusivo, no dia 30 de março, para um preview do que está reservado para esta edição. Ao longo deste dia, os espaços aderentes abrem portas para experiências gratuitas do circuito de spa, aulas de fitness, visitas exclusivas às instalações e a oferta de deliciosos snacks saudáveis (experiências sujeitas a reserva antecipada e disponibilidade dos Spas selecionados).

Mas não é só: os participantes vão ter acesso, em primeira mão, aos menus de tratamentos com 50 por cento de desconto, criados para a Algarve Spa Week. Durante os dois momentos da iniciativa, para além do leque de tratamentos selecionados disponíveis com desconto, os participantes poderão ainda desfrutar do tratamento de assinatura, inspirado no tema da iniciativa, Be Active & Be Well – uma massagem revigorante, que combina alongamentos e pressões especialmente criados para atingir o profundo alívio da tensão muscular.

Desta iniciativa fazem parte os Spas dos seguintes hotéis: Monte Santo Resort, Vidamar Resort Algarve, The Lake Resort, Vale d’Oliveiras Quinta Resort, Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort e Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, Anantara Vilamoura, Crowne Plaza Hotel, Hilton Vilamoura, Salgados Palace e São Rafael Atlântico.

Para desfrutar desta experiência premium durante a Algarve Spa Week ou no Open Day, basta realizar a sua reserva diretamente no Spa selecionado ou online.