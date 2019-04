Algarve «preparado para receber os turistas na Páscoa» garante RTA

Com o final da greve dos motoristas de materiais perigosos, anunciado na manhã de hoje, quinta-feira, 18 abril, serão retomadas as condições para que a atividade turística no Algarve se desenvolva com normalidade e seja dada a habitual resposta à forte procura registada nesta época da Páscoa.

«O Algarve está preparado para receber os turistas nacionais e estrangeiros que ainda aqui chegarão neste período de férias. Esta é uma altura de forte afluência turística, sendo que, por norma, é acautelado o reforço de serviços e produtos para corresponder às expectativas de quem procura a região algarvia pela sua hospitalidade, pela boa gastronomia, pela tranquilidade que proporciona e pelo tempo ameno, que se espera para estes dias», reforça João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) em nota enviada à comunicação social.