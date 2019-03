Alcoutim volta a lançar passaporte cultural e desportivo que dá prémios

A Câmara Municipal de Alcoutim promove a segunda edição do passaporte cultural e desportivo. Este passaporte destina-se a cidadãos com idade igual ou superior 16 anos e residentes no município, e para maiores de 18 anos com recenseamento eleitoral no concelho de Alcoutim. O objetivo é estimular a frequência das iniciativas culturais e desportivas no concelho, e cada participação vale um carimbo por parte da organização.

O preenchimento do passaporte com 8 carimbos de atividades culturais e/ou desportivas, no decorrer do ano de 2019, dará direito a um prémio no inicio do ano de 2020. Na primeira edição «o programa recolheu a adesão de muitos dos munícipes e é expectável que a segunda edição seja de maior alcance».

«As muitas iniciativas culturais e desportivas que decorrem ao longo do ano no nosso município são destinadas aos mais diversos públicos, sendo que na sua conceção são privilegiados os nossos munícipes. A adesão aos eventos é agora premiada através do passaporte cultural e desportivo», explica o Presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves, afirmando ainda que «o mesmo insere-se na política que temos prosseguido de descentralização da programação cultural fazendo do acesso à cultura uma realidade efetiva».

Para pedir o passaporte cultural e desportivo basta dirigir-se à Casa dos Condes em Alcoutim, às Piscinas Municipais em Martim longo ou contactar o Serviço de Desporto da Câmara Municipal através de e-mail ou pelo 281540500.