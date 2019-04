Alcoutim chama jovens a participar nas políticas de juventude do concelho

O município de Alcoutim promove amanhã, quinta-feira, 18 de abril, em Martim Longo, na sede dos Inter-Vivos, o I Fórum da Juventude, às 18h00. A iniciativa repete-se no dia 19 de abril, no salão nobre da Câmara Municipal, às 19h00. A iniciativa será presidida pelo vereador do pelouro da Juventude, Luís Conceição, e visa envolver os jovens de forma ativa nas políticas de juventude do concelho.

Esta iniciativa «vai permitir aos jovens debaterem e partilharem ideias, de forma informal, as quais vão resultar numa série de atividades a desenvolver com e para os jovens», explica Luís Conceição, que acrescenta ser «dos jovens o futuro, e são as novas gerações dos dias de hoje as construtoras da sociedade que teremos e seremos nos dias de amanhã». É com este pressuposto que o município de Alcoutim considera «fundamental incrementar a participação ativa dos jovens, no processo de construção de uma comunidade que se pretende mais inclusiva, mais solidária e mais feliz».

Por isso, a Câmara Municipal de Alcoutim aprovou a criação do Fórum Municipal da Juventude de Alcoutim, com o objetivo de incentivar a população jovem alcouteneja, formal ou informalmente organizada, a participar ativamente neste processo com vista à elaboração e concretização de políticas municipais de juventude, adequadas à realidade e necessidades dos jovens.

O presidente da Câmara Municipal de Alcoutim refere que este «é um projeto muito positivo, pois queremos ouvir os jovens, as suas opiniões e as suas ambições para fazer valer os seus direitos». O autarca sublinhou ainda que a opinião dos jovens «é muito importante para governar melhor», razão pela qual o município aposta «na construção de uma relação estreita com os jovens através do incentivo à participação».