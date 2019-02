Alcoutim aprova continuação do apoio às associações do concelho

A Câmara Municipal de Alcoutim vai continuar, neste ano, a apoiar financeiramente as associações do concelho. Neste âmbito, na última reunião do executivo, realizada no passado dia 13 de fevereiro, foi aprovada uma transferência total de 17 mil euros, repartida por diversas associações e coletividades.

Os beneficiários dos apoios financeiros agora atribuídos foram o Grupo Desportivo de Alcoutim (GDA), o Clube Desportivo de Vaqueiros, o Clube de Karaté de Alcoutim e Martim Longo e a Associação Inter-vivos.

Explica a autarquia que «o objetivo é dar resposta às dificuldades financeiras das associações no cumprimento dos respetivos planos de atividades, já que estas, pela sua representatividade, assumem um importante papel na dinamização e desenvolvimento social, cultural, recreativo e desportivo».

Das atividades a desenvolver o destaque vai para a prova regional de fundo em canoagem organizada pelo GDA e que se realizará no rio Guadiana no dia 16 de março. Destaque ainda para a prova «4 horas de Resistência moto TT – Pereiro / Alcoutim», organizada pela Associação de Jovens do Nordeste Algarvio – Inter-Vivos e que se realizará já no próximo sábado, dia 23 de fevereiro.

A prova realiza-se em redor da barragem do Pereiro, num circuito com aproximadamente 6 quilómetros, e nas edições anteriores tem contado com a presença das maiores figuras nacionais da modalidade – Hélder Rodrigues, Rúben Faria, Paulo Gonçalves, António Maio, Luís Teixeira entre tantos outros – que têm proporcionado momentos de muita competitividade ao muito público presente.