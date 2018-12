Albufeira prepara festividades de fim de ano

Estão a ser ultimados os preparativos para a grande celebração do fim de ano em Albufeira. A Praia dos Pescadores e a zona da Oura irão acolher milhares de pessoas, que se preparam para entrar em 2019 na capital do turismo.

O programa começa já no dia 28 de dezembro, com o festival de humor Solrir. Já no dia 29, abrem-se as portas do Paderne Medieval, enquanto a Star Parade desfila pela Avenida Sá Carneiro. Nesta artéria da cidade albufeirense, em virtude deste evento, o trânsito estará interrompido a partir das 21h00.

Na noite de fim de ano, existem várias formas de chegar ao centro da cidade. Uma delas será o comboio turístico da cidade, que trabalhará em horário contínuo.

Se pensa levar o carro, fique a saber que o trânsito para o centro estará condicionado a partir das 20h30. Nas Ruas do MFA, das Telecomunicações e no Pau da Bandeira, haverá um corte efetivo do trânsito quando os parques de estacionamento circundantes se encontrarem completos.

A Praça de Táxis alternativa (recorde-se que a habitual funciona na zona que estará interdita ao trânsito), estará localizada na Rua Alves Correia, entre as 20h30 e as 03h00. Recorde-se que a Praça dos Pescadores será o epicentro do tradicional espetáculo de Fim de Ano, com Fernando Daniel, Wilson Honrado e HMB como estrelas da noite.

Para evitar estes constrangimentos rodoviários, poderá estacionar no Parque das Canas (atarás da Igreja de Sant’Ana), no Parque de Vale Faro (ETAR), no parque P1 e P5, ou no Parque das Feiras (onde se realiza quinzenalmente o Mercado dos Caliços).

Refira-se ainda que a Câmara Municipal disponibiliza transporte gratuito, no dia 31 de dezembro, a quem pretende visitar o evento Paderne Medieval. Este transporte estará disponível a partir de Olhos de Água, Albufeira e Salgados.

As informações e pormenores do programa de Fim de Ano 2018/2019 em Albufeira podem ser consultados no site ou no Facebook da autarquia. Pode ainda contactar a autarquia pelo 289 599 579 ou através de e-mail.