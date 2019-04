Albufeira organiza sessão para debater o «Orçamento Participativo Jovem»

A Câmara Municipal de Albufeira vai realizar amanhã, dia 9 de abril, terça-feira, às 10h30, na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, um encontro no âmbito do Orçamento Participativo Jovem, dirigido a jovens entre os 14 e os 30 anos.

Segundo o município, «os Encontros de Participação são momentos presenciais de apresentação e debate de propostas e/ou projetos de investimento público, de âmbito nacional e regional, bem como de esclarecimento e auxílio aos cidadãos jovens que pretendam participar ativamente no Orçamento Participativo Jovem».

Trata-se de uma iniciativa do Governo e do Instituto Português da Juventude, a que o município de Albufeira se associou, e que tem por objetivo reforçar as formas de participação pública dos cidadãos jovens, apostando no seu espírito criativo e no seu potencial empreendedor.

Com uma verba global de 500 mil euros, o Orçamento Participativo Jovem abrange todo o território nacional, sendo que as propostas a apresentar devem inserir-se nas seguintes áreas temáticas: Educação Formal e Não Formal, Emprego, Habitação, Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Governança e Participação e Igualdade e Inclusão Social.

As propostas devem ainda respeitar o montante máximo de 100 mil euros, não implicar a construção de infraestruturas, não configurar um pedido de apoio ou prestação de serviços, beneficiar mais do que um município, ser bem especificada e localizada no território nacional, ser tecnicamente exequível e não contrariar o Programa do Governo ou programas e projetos em curso nas diferentes áreas de políticas públicas.