Albufeira oferece várias atividades para ocupar a Páscoa dos mais jovens

O município De Albufeira está a organizar um programa especial para os mais novos ocuparem os seus tempos livres nas próximas férias da Páscoa. O Arquivo Histórico vai realizar diversas oficinas para jovens com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos, com inscrições gratuitas e limitadas a 20 participantes.

Durante cinco dias, entre as 9h00 e as 17h00, os participantes terão a oportunidade de integrar diferentes atividades, que vão do desenho ao barro, passando pela palma e esparto ou pelo yoga e meditação.

Assim, no dia 8 de abril, a manhã será ocupada pela atividade «Urban Sketchers: Desenhando o Património», ficando a tarde reservada para a exposição «O que ficou por dizer a Censura na Cultura e nas Artes: 1936-1974». No dia seguinte, 9 de abril, haverá pela manhã um encontro com atividades intergeracionais na Associação Humanitária Solidariedade Albufeira. Na parte da tarde, os jovens serão «Realizadores por um dia».

O programa de dia 10 de abril oferece aos mais novos atividades com barro no período despertino, e uma Oficina de Palma e Esparto no período vespertino. Já a 11 de abril, a manhã será para atividades com material reciclado, e a tarde para atividades lúdicas.

O programa encerra no dia 12 de abril com uma manhã de Yoga e Meditação, enquanto à tarde será feita a Caça ao Ovo.

As inscrições devem ser feitas através do envio de um e-mail.

Recorde-se que o Município de Albufeira prepara, todos os anos, um conjunto de atividades «lúdicas, divertidas e pedagógicas» destinadas a ocupar os tempos livres das crianças e jovens do concelho durante o período das férias escolares da Páscoa. A Biblioteca Municipal Lídia Jorge e o Gabinete da Juventude também dispõem de programas específicos para as diferentes idades.