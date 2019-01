Albufeira lança formação na mediação de conflitos escolares

A Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, acolhe no próximo dia 12 de janeiro, sábado, uma formação sobre conflitos escolares. Com o título «Workshop em Conflitos Escolares: construindo a paz – caminhos e ferramentas de mudança em contexto escolar», pretende proporcionar uma abordagem e uma pequena experiência prática da resolução de conflitos, desenvolvendo competências que permitam detetar e prevenir situações de tensão ou conflito no seio das relações interpessoais, em contexto familiar.

Este workshop está integrado no «Ciclo Aprender +», que habitualmente apresenta diferentes atividades dirigidas ao público em geral, e será facilitado por Ana Paula Grifo, Mediadora de Conflitos certificada, com especialização em meio Escolar, Familiar e Penal.

Os destinatários da ação são pais, docentes, educadores de infância, educadores sociais, técnicos de serviço social, sociólogos, mediadores que interajam com crianças ou jovens, ou todos os que sintam especial interesse no tema.

«Como é do conhecimento público, cada vez mais se investe na constituição de equipas multidisciplinares no sistema educativo e, por sua vez, os olhares centram-se nas mesmas para a resolução dos conflitos que surjam nesse contexto, daí a crescente importância de enriquecer os técnicos com as ferramentas necessárias. A mediação escolar implica que todos os elementos da comunidade educativa possam intervir de modo a serem ouvidos, numa mudança de cultura e de hábitos de resolução de conflitos», explica a organização do workshop.

As inscrições para esta formação são gratuitas e estão limitadas a 20 participantes. Deverão ser feitas através dos contactos telefónicos 289599507 ou 289599861, ou por e-mail.