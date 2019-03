Albufeira já escolheu as 16 propostas que vão a votação no Orçamento Participativo

Já estão apuradas as 16 propostas mais votadas no âmbito das sessões públicas de participação do Orçamento Participativo (OP) de Albufeira para 2020. Ao todo, foram apresentadas 44 propostas ao longo das quatro sessões, que decorreram em todas as freguesias do concelho.

Recorde-se que a Valorização do Espaço Público foi o tema selecionado para esta 6ª edição do OP, à qual o município decidiu afetar uma verba de 250 mil euros, valor que este ano, pela primeira vez, será distribuído equitativamente pelas quatro freguesias do concelho.

As sessões «privilegiaram a partilha de opiniões e a procura de consensos entre os participantes», e contaram com colaboração de um grupo de facilitadores, funcionários da autarquia, com idades e formações distintas, «que de forma voluntária se associaram ao projeto, disponibilizando-se para conduzir os trabalhos nas reuniões que decorreram em cada uma das localidades».

A 25 de março, realizou-se uma reunião do Conselho do Orçamento Participativo. Este órgão, liderado por Ana Pífaro, vereadora responsável pelo referido pelouro, promoveu uma reunião com a equipa de trabalho afeta ao OP, com vista a fazer o balanço das edições anteriores e a agilizar a distribuição das propostas pelos serviços.

Refira-se que as propostas que venham a reunir as condições de elegibilidade, nomeadamente as de ordem legal, financeira e de exequibilidade, serão transformadas em projetos, que irão ser colocados a votação no próximo mês de junho.