Albufeira convida-o a percorrer a rota dos Presépios

Albufeira criou a rota dos Presépios. Foram muitos os organismos do concelho que resolveram expor em diversos locais, não só o que são as imagens tradicionais, como também diversas variantes criativas em torno desse símbolo da família na quadra natalícia. Até ao dia de Reis, 6 de janeiro, as sugestões são todas elas especiais.

Assim, no Cerro Educativo do Cerro D’Ouro, em Paderne, pode fazer o «Roteiro dos Presépios»: são 30 presépios realizados pelos formandos que frequentam as várias oficinas e pelos técnicos que lá trabalham, com recurso, na maioria, a materiais da natureza.

Ainda em Paderne, o Presépio de Natal dos Escuteiros locais tem em destaque a «lapinha de Belém», e não faltam os encantos das «searinhas» algarvias. Está em frente à Igreja Matriz de Paderne, com um horário de visita das 10h00 às 21h00.

A magia do presépio da Guia, constituído por 33 figuras em tamanho real, distribuídas entre a Ermida de Nossa Senhora da Guia e a Igreja Matriz, transporta-nos a uma viagem no tempo. A iluminação natalícia instalada na freguesia, faz do centro da mesma «um lugar encantador».

A Galeria João Bailote propõe, até ao dia 5 de janeiro, uma exposição de presépios da autoria do escultor albufeirense Joaquim Pargana. Intitula-se «Luz de Natal» e compreende 40 peças, numa mostra que prova a riqueza do trabalho e a multiplicidade artística do escultor. A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 9h30 às 12:30 e das 13h30 às 17h30. A Galeria encerra domingos, segundas e feriados.

Na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, está exposto um presépio elaborado pelas crianças, adolescentes e jovens da Catequese da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Albufeira, que são utentes habituais da leitura. Um presépio que «recria sonhos e tradição».

Por fim, o Presépio de Natal dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, sob o tema «Nascimento de Jesus e a Magia da Água». Estará patente até ao dia 8 de Janeiro, das 9h00 às 23h00, no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Albufeira. Este ano, além do presépio montado no quartel, poderá também visitar mais dois presépios da autoria dos bombeiros, situados no Albufeira Shopping, no centro da cidade, e no Algarve Shopping, na Guia.