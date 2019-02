Realizou-se no passado dia 22 de fevereiro, em Albufeira, a fase municipal do Concurso Nacional de Leitura, que reuniu 26 alunos pertencentes aos três agrupamentos de escolas do concelho, envolvendo todos os níveis de ensino, do 1º ciclo ao ensino secundário.

A fase municipal teve dois momentos: uma prova escrita sobre a obra «O segredo do Rio», de Miguel Sousa Tavares, para os alunos de 1º ciclo e, num segundo momento, a prova oral para todos os participantes. No 1º ciclo foram lidos textos selecionados da referida obra, enquanto nos restantes níveis de ensino os alunos apresentaram uma leitura à sua escolha.

Nesta fase, foram apurados 12 vencedores que irão representar Albufeira na Fase Intermunicipal. No 1º ciclo, apuraram-se Tomás Cevadinha da EB1 Vale Carro, Carolina Vasco da EBI de Paderne e Tiago Baptista da EB1 Vale Pedras; no 2º ciclo, foram vencedores Margarida Vicente da EB 2,3 Dom Martim Fernandes, David Português da EB 2,3 Professora Diamantina Negrão e Laura Cabrita da EB 2,3 Dr. Francisco Cabrita.

Foram ainda apurados, no 3º ciclo, Henrique Monteiro da EBI de Paderne, Joana Costa da EB 2,3 Dom Martim Fernandes e Ana Santos, da EBSA. No que se refere ao Ensino Secundário, venceram Ana Catarina Silva e Susana Correia da ESA, e João Bazelga da EBSA.

O júri foi constituído por Anabela Baptista (Coordenadora Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares), Miguel Salvado (Biblioteca Municipal Lídia Jorge) e Roberto Leandro (Escritor). Foram oferecidos livros e alguns brindes aos concorrentes. Todos tiveram direito a certificados, e os vencedoras levara também passaportes de leitura.

No dia 2 de abril, irá realizar-se, no Auditório Municipal de Albufeira, a Fase Intermunicipal do Concurso, organizada pelo município albufeirense. Albufeira será «a capital da leitura do Algarve», reunindo concorrentes de 10 concelhos das CIM (Comunidades Intermunicipais) do Algarve.