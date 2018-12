Águas do Algarve premiada pela eficiência

No passado dia 14 de Novembro, no decurso das IX Jornadas de Engenharia que decorreram em Lisboa, a Águas do Algarve, representada pela Administradora Isabel Soares e pelo Gestor de Energia Francisco Vilanova, recebeu o prémio alusivo ao Plano de Eficiência e de Produção de Energia (PEPE), referente ao período 2017/2018, numa cerimónia presidida por João Nuno Mendes, presidente do Conselho de Administração da Águas de Portugal, SGPS, SA.

Este prémio visa destacar as empresas que atingiram um grau de cumprimento do PEPE em 30 de junho de 2018, igual ou superior ao previsto no plano inicial, assim como também as empresas que imprimiram uma dinâmica de implementação superior a 10% no último semestre do período.

Com a atribuição deste prémio foi dado relevo ao trabalho que, no âmbito da eficiência energética e produção própria de energia, vem sendo desenvolvido pela Águas do Algarve, o que «muito nos honra e incentiva para continuarmos a fazer cada vez mais e melhor», refere fonte da empresa.