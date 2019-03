AAUAlg promove «Atividade Física + Nutricão» para o bem estar da Academia

O Gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve (GDAAUAlg), em parceria com os Serviços de Ação Social da UAlg, irá promover ações de rastreio, bem como práticas e de aconselhamento no âmbito da atividade física e nutrição.

As atividades decorrerão nos campi da Universidade do Algarve e são abertas a toda a comunidade. De 2 a 11 de abril, tendo como objetivos a sensibilização e promoção de estilos de vida saudáveis junto da população jovem e comunidade académica, a ação propõe a avaliação e aconselhamento técnico direcionado para o início ou manutenção de uma prática de atividade física regular, bem como uma avaliação corporal onde serão verificados vários parâmetros: o peso, a percentagem de gordura, de massa magra e de água no corpo, o gasto calórico em repouso, a idade metabólica, a gordura visceral e perímetros corporais.

Será também feito um aconselhamento nutricional, e da saúde sexual e reprodutiva. Quem quiser, também poderá rastrear a glicémia, o colesterol total, a pressão arterial e a visão. Estarão também disponíveis testes ao VIH.

De 3 a 14 de abril, estão também calendarizados os seguintes eventos complementares:

Dia 3 de abril – Show Cooking, Snacks Saudáveis by Nutriviva, Bar da AAUAlg – Campus da Penha,17h30m/19h. Inscrição gratuita, mas obrigatória.

Dias 4 (Penha) e 11 de abril (Gambelas) – Palestras sobre Alimentação Saudável by ESSUAlg. Inscrição gratuita, mas obrigatória.

Dia 7 de abril – Caminhada «vamos dar corda aos sapatos» by Farmácia Helena e parceiros. Inscrição gratuita, mas obrigatória.

Dias 13 (Penha) e 14 (Gambelas) de abril – Aulas Kiryu by Ana Margarida Guerreiro, entre as 10 e as 11 horas. Inscrição gratuita, mas obrigatória.

Dias 13 (Penha) e 14 (Gambelas) de abril – Seminário Primavera Kiryu, entre as 8h30 e as 12h30, by Ana Margarida Guerreiro, atividade que requer inscrição paga.

Esta iniciativa conta também com o apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude, no âmbito do programa «Cuida-te», e está enquadrada no conjunto de atividades a dinamizar no âmbito da estratégia da Reitoria para uma «UALG+Saudável», reforçando a importância da prevenção e promoção de hábitos de vida ativos e saudáveis. Para solicitação de mais informações e realização de inscrições, os responsáveis da iniciativa poderão ser contactados por e-mail.