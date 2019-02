AAUAlg abre espaço de apoio a refeições no Campus de Gambelas

A Direção-Geral da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) anunciou a abertura de um espaço de apoio a refeições, que se encontrará à disposição de toda a comunidade académica no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve (UAlg).

«O espaço nasce da preocupação crescente da AAUAlg relativamente à Ação Social, e é fruto da parceria da associação académica com os Serviços de Ação Social da Universidade do Algarve (SASUAlg)», explica Pedro Ornelas, presidente da AAUAlg.

Devido ao crescente número de alunos que confeccionam as suas refeições em casa, para posterior consumo às horas de almoço e jantar nos Campi da UAlg, «a AAUAlg prontamente envergou esforços para solucionar as dificuldades sentidas pela comunidade académica. Em primeira instância foram instalados micro-ondas em pontos estratégicos dos Campi, estando os mesmos disponíveis para todos, sem qualquer custo associado».

Agora, a AAUAlg, em parceria com os Serviços de Ação Social da Universidade do Algarve, readaptou um espaço existente no Campus de Gambelas, de forma a aumentar a capacidade de resposta à procura dos micro-ondas existentes no Campus.

O espaço em questão encontra-se localizado junto ao Centro de Cópias da AAUAlg, no Edifício do Refeitório do Campus de Gambelas. «A AAUAlg e os SASUAlg colocarão à disposição dos estudantes micro-ondas para aquecimento das refeições, bem como um espaço equipado com mesas e cadeiras para que a comunidade académica encontre um espaço com conforto para realizar as suas refeições».

No Campus da Penha, continuarão à disposição dos estudantes os micro-ondas por lá colocados, encontrando-se a associação «a pensar em possíveis soluções para o alargamento do projeto de criação de espaços de refeições aos restantes Campi da UAlg (Penha e Portimão).