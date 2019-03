«A Química do Amor» vai ser explicada nas escolas do concelho de Loulé

à Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé, leva às Bibliotecas Escolares do concelho a palestra mágica «A Química do Amor», a partir de hoje, segunda-feira, 11 de março, e até quarta-feira, 13 de março.

Destinada a alunos do 3º Ciclo, através da fusão da química com a magia, Filipe Monteiro divulga conceitos de ciência, explicando-os e apresentando-os como «verdadeiros efeitos mágicos», evoluindo a sessão com momentos divertidos e enigmáticos «de pura magia».

«São apresentados os diferentes componentes químicos que explicam o ato do enamoramento, a fase da paixão, o amor à primeira vista, o percurso até ao casamento e a indesejada crise dos sete anos, aludindo ainda a alguns fatores que contribuem para o casamento eterno», explica o município.

É igualmente abordado o assunto das substâncias químicas presentes no chocolate e a sua ligação ao amor e à paixão, referindo ainda algumas curiosidades sobre as fórmulas matemáticas que «explicam» a durabilidade de um casamento e estranhos distúrbios de amor.

Como em todas as demais atividades que Filipe Monteiro realiza, também aqui são apresentados «momentos de magia» integrados na temática da «Química do Amor», que fazem da sessão «um momento de aprendizagem diferente, lúdico e inesquecível para quem a ela assiste».

Esta palestra integra-se em programações de promoção e divulgação de ciência, bem como em Programas de Educação Sexual/Saúde Escolar (PES). Filipe Monteiro é licenciado em Química Analítica pela Universidade de Aveiro, e tem desempenhado, ao longo dos anos, diversas atividades: direção de produção numa unidade fabril de polímeros; animação de eventos, na qualidade de ilusionista; escrita de livros infantis, infanto-juvenis e romances, enquanto autor e divulgação de conceitos de ciência, explicando e apresentando-os como «verdadeiros efeitos mágicos».

Realizou ainda um estudo sobre as substâncias químicas envolvidas na magia do amor, o que o levou a divulgar, em jeito de palestra, «A Química do Amor».

Esta ação vai passar pelas Escolas EB 2,3 Dr. António de Sousa Agostinho (Almancil), EB 2,3 Engº Duarte Pacheco (Loulé) e EB 2,3 Padre Cabanita (Loulé), no dia 11 de março; EB 2,3 D. Dinis (Quarteira), EB 2,3 S. Pedro do Mar (Quarteira) e EB 2,3 Prof. Cavaco Silva (Boliqueime), no dia 12 de março; Escola Profissional Cândido Guerreiro (Alte) e EB2,3 Prof. Sebastião Teixeira (Salir), no dia 13 de março.