«A Catraia» de Portimão vai mostrar que «As Mãos não são para Bater»

O mês de Abril é dedicado à prevenção dos maus-tratos infantis, e no âmbito desta temática, o Centro de Acolhimento Temporário «A Catraia», em Portimão, vai promover, entre os dias 5 e 13 de abril, uma exposição com o título «As Mãos não são para Bater».

Esta mostra vai contar com a colaboração de duas alunas do curso de Educação Social da Universidade do Algarve, no âmbito do estágio nesta valência do Centro de Apoio a Idosos de Portimão.

«Venha visitar e reflectir um pouco sobre o nosso papel na promoção do bem-estar e dos direitos das crianças e jovens da nossa comunidade», é o convite deixado pela organização.