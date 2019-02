Catarina Martins participa em jantar-convívio em Loulé

Catarina Martins desloca-se ao Algarve no sábado, dia 9 de fevereiro, para participar num jantar-convívio em Loulé com militantes e simpatizantes.

A iniciativa terá lugar no restaurante O Pescador, pelas 19h30, e além da esperada intervenção de Catarina Martim, também irão intervir João Vasconcelos, deputado eleito pela região, Moisés Ferreira, deputado eleito pelo distrito de Aveiro e responsável pela pasta da saúde no seio do Grupo Parlamentar do Bloco, e Carlos Martins, eleito na Assembleia Municipal de Loulé pelo Bloco.

Antes, e durante a tarde do sábado, a coordenadora bloquista e os deputados irão reunir em Faro com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, com o Sindicato Independente dos Médicos e com a Federação Nacional dos Médicos (esta ainda sujeita a confirmação à data desta nota) a fim de realizar o ponto de situação do setor da saúde na região do Algarve.