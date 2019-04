Bloco de Esquerda convoca «Algarve Alternativo» para ouvir os jovens

Colocar em primeiro plano as vozes dos jovens algarvios que «acreditam numa sociedade alternativa, quer sejam militantes ou simplesmente ativistas», é o objetivo da iniciativa «Algarve Alternativo» que o Bloco de Esquerda (BE) organiza no sábado, dia 27 de abril, no Ginásio Clube de Faro, entre as 13h30 e as 20h00.

O encontro tem já como palestrantes confirmados José Guilherme Gusmão, e os deputados do Bloco João Vasconcelos e Isabel Pires. A discussão vai abranger temas como o 25 de Abril de 1974 a democracia nos dias de hoje, as alterações climáticas, o ecossocialismo como alternativa de futuro, os populismos e o crescimento da extrema-direita, e a precariedade no sector turístico.

São ainda esperados a deputada municipal em Olhão e candidata do BE no Algarve ao Parlamento Europeu, Mónica Neto, e ainda oradores de Rede feminista 8 de Março, da associação Precários Inflexíveis e da Plataforma Algarve Livre de Petróleo – PALP.