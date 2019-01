BE discute «Habitação: um direito de todos» em Faro

A Comissão Coordenadora Distrital do Algarve e a Coordenadora Concelhia de Faro do Bloco de Esquerda organizam esta sexta-feira, dia 25 de janeiro, às 18h00, uma audição pública com o tema «Habitação: um direito de todos».

A iniciativa tem lugar no Clube Desportivo da Atalaia, em Faro (Rua Raul de Matos – junto ao Banco Alimentar), e junta os deputados da Assembleia da República afetos ao Bloco de Esquerda, Pedro Soares e João Vasconcelos e os autarcas municipais Augusto Taveira (Assembleia Municipal de Faro) e Joaquim Gomes (Assembleia da União de Freguesias de Faro), para um encontro com os moradores desta zona de Faro e com todos os farenses.

«Para o Bloco é fundamental aumentar a habitação de propriedade pública e garantir cidades vividas, edificado mantido e pessoas com casa assegurada, pelo que é urgente discutir uma política estrutural para a habitação que reconheça os graves problemas no setor, os quais se acumulam há décadas», explicam os bloquistas.

No recente debate da proposta de Lei de Bases para a Habitação, o Bloco propôs «aumentar a resposta pública, juntamente com um novo modelo de ação em que um qualquer Governo tem de ter um papel preventivo, antecipando e penalizando o abandono do edificado, corrigindo desta forma situações que conduzem à precariedade habitacional, e, por outro lado, erradicar casos que levam à condição de despejo».

Afirma fonte do partido que «a habitação deve ser reconhecida pela sua função social, e é a garantia de vários outros direitos, como a saúde e a educação, mas também o emprego e a mobilidade. Se não garantirmos este direito, estamos a descurar toda uma política pública, pelo que está na hora da necessária alteração estrutura que reconhece o papel central da habitação na vida das pessoas».