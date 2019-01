António Costa encerra Convenção Regional do PS sobre a Europa

Serão sete as Convenções Regionais do Partido Socialista (PS) que antecedem as Eleições Europeias, que terão lugar 26 de maio. Uma destas iniciativas está agendada para este domingo, 13 de janeiro, no Hotel Vila Galé, em Tavira e contará com o secretário-geral António Costa no encerramento da iniciativa política.

As sessões serão ainda em Alqueva (12 janeiro), Castelo Branco (19 janeiro), Açores e Funchal (26 de janeiro), Vila Real (2 de fevereiro), Montijo (9 de fevereiro), culminando com uma Convenção Nacional agendada para 16 de fevereiro em Vila Nova de Gaia.

No caso do Algarve, a Convenção inicia-se às 10h30, sendo que a abertura ficará sob a responsabilidade de Luís Graça, presidente da Federação do PS Algarve. O debate terá como mote «33 anos de integração europeia: Algarve, emprego e inovação», sendo moderador José Apolinário, ex-deputado ao Parlamento Europeu. Na mesa, a partilhar opiniões sobre o futuro da Europa e os desejos para a construção sólida desse futuro estarão diversas personalidades da região de várias quadrantes.

António Branco, ex-reitor da Universidade do Algarve, Rui Roque, administrador da empresa Nautiber, Filomena Rosa, presidente da Casa de Proteção à Rapariga, Humberto Teixeira, administrador da Hubel, e Chitra Stern, proprietária do grupo Martinhal, compõem a mesa de convidados, onde serão desafiados a partilhar, opiniões e experiências.

Luís Graça, presidente da estrutura socialista algarvia, justificou a escolha deste modelo de debate, como uma forma de abrir as iniciativas partidárias à sociedade para acrescentar valor à política. «A ideia é trazer para a política a visão e a opinião de um conjunto de empresários de várias áreas e vermos a Europa através da experiência de cada um», esclareceu.

Aliás, este já foi um modelo usado nas últimas Jornadas Parlamentares do Partido Socialista, que decorreram em Portimão, em novembro. Nessa sessão, os deputados do PS tiveram oportunidade de ouvir a opinião de diversos responsáveis, da hotelaria, à inovação, da gastronomia à economia.

António Costa encerrará esta Convenção Regional, seguindo-se o tradicional almoço de Ano Novo, que a estrutura algarvia promove há diversos anos, em Tavira.Quanto aos candidatos às Europeias, os nomes que compõem a lista só serão divulgados na Convenção Nacional a 16 de fevereiro, como já tinha afirmado Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do PS, à comunicação social, no final de 2018.