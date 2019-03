Albufeirense Cristiano Cabrita na lista do PSD às eleições europeias

A Comissão Política Distrital (CPD) do Algarve decidiu, na reunião alargada que se realizou no dia 27 de fevereiro, indicar o nome de Cristiano Cabrita, presidente do PSD Albufeira, para representar o distrito na lista do partido às próximas Eleições Europeias, a 26 de maio.

Cristiano Cabrita tem 41 anos, é natural de Albufeira, doutorado em ciência política e relações internacionais, professor universitário e chefe da divisão de comunicação, relações públicas e relações internacionais na Câmara Municipal de Albufeira. Investigador na Universidade Católica e na Universidade Lusíada tem, nos últimos tempos, dedicado a sua investigação a assuntos europeus. Membro da Comissão de Relações Internacionais do PSD e da secção de relações externas do Conselho Estratégico Nacional, foi ainda Diretor adjunto da Campanha de Rui Rio no Algarve, nas últimas diretas partidárias.

Para Cristiano Cabrita «foi com elevado sentido de reconhecimento e estima que aceitei a confiança depositada em mim pelos meus companheiros e companheiras da comissão política distrital. É com honra que representarei o distrito de Faro e o PSD nas próximas eleições europeias. Esta indicação é também o reflexo do trabalho desenvolvido no seio da comissão política do PSD Albufeira, à qual deixo o meu agradecimento público».