Edição nº 2145

O Algarve consolidou, em 2018, o desempenho turístico positivo registado ao longo dos últimos anos, com um aumento homólogo dos proveitos totais de 4,7 por cento, para 1081 milhões...

Albufeira foi palco do XIII Congresso Nacional das Misericórdias, que reuniu no Palácio de Congressos do Algarve mais de 700 participantes e representantes da maioria das Misericórdias de todo...