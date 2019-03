Zoomarine convida mãos amigas a ajudar na Operação Praia Limpa

O Zoomarine convida as famílias a celebrarem e homenagearem «a Mãe Natureza», no dia 12 de Maio, entre as 09h30 e as 12h00, com a «Operação Praia Limpa», que voltará aos nossos areais (e fundos) marinhos.

Iniciada em 2017, em articulação com a «Operação Montanha Verde», a «Operação Praia Limpa» faz parte da iniciativa de responsabilidade ambiental «Together We Protect» e visa remover, ao longo de vários quilómetros (ao nível da faixa costeira e dos fundos marinhos), os detritos de origem humana que nunca se deveriam encontrar nas nossas praias – «mas que vão sendo são vez mais omnipresentes, numerosos e perigosos».

Este ano, a «Operação Praia Limpa» irá triplicar a sua acção, envolvendo praias de três concelhos. Desta forma, «tentaremos que Silves, Albufeira e Lagoa fiquem um pouco mais livres de plásticos, beatas, latas, restos de artes de pesca, partes de embarcações, pedaços de eletrodomésticos, entre tantos outros».

As Águas do Algarve SA, a ALGAR e a Lipton são parceiros da iniciativa, assim como a «Aliança ODS Portugal», que volta a associar-se ao Zoomarine neste evento ambiental que une famílias, amigos e colegas de todas as idades, «numa acção de entreajuda, diversão, educação para a sustentabilidade e, claro, de respeito pela Natureza».

As inscrições deverão ser feitas online, entre 8 de Abril e 10 de Maio. Os primeiros 150 inscritos que oficialmente marquem presença em cada concelho terão direito a uma t-shirt comemorativa. Todos os participantes terão igualmente direito a um lanche matinal, um diploma digital e, acima de tudo, «às felizes memórias de uma acção que nos enche o coração enquanto vai esvaziando as praias do lixo que lá nunca deveria ter chegado».

A organização lança o repto: «dia 12 de Maio, gostaríamos de vos dar as boas-vindas em Silves, Albufeira e Lagoa, em prol da defesa no nosso património natural. Podemos contar com o vosso sorriso, algum do vosso tempo e a vossa mão amiga?».