Três escolas de Faro e Estoi baixam custos energéticos com painéis solares

Três escolas do agrupamento Pinheiro e Rosa, em Faro, decidiram avançar com a construção de sistemas solares fotovoltaicos que vão permitir reduzir os custos energéticos e baixar a pegada ecológica destes estabelecimentos.

Em conjunto, a Escola Secundária Pinheiro e Rosa, a EB 2,3 Neves Júnior, em Faro, e a EB 2,3 Poeta Emiliano da Costa, em Estoi, integram sistemas com uma potência total de 226 kWp que vão produzir energia renovável equivalente ao consumo anual de 134 famílias e evitar a emissão de 224 toneladas de CO2.

Os 752 painéis solares foram instalados na cobertura dos pavilhões desportivos das escolas pela empresa DC-PV, que fornece projetos para todo o mundo, e financiados pela cooperativa de energias renováveis Coopérnico.

Depois da sua amortização, os painéis serão convertidos em UPAC (Unidade de produção de autoconsumo) que vão reduzir a conta de eletricidade destas escolas.

Estes sistemas possuem também postos de carregamento para veículos elétricos e um dispositivo público que exibe em tempo real, para a comunidade escolar, a energia produzida, o total acumulado e o CO2 poupado pelo sistema solar.

As obras iniciaram-se em novembro de 2018 estando concluídas as instalações nas escolas Pinheiro e Rosa e EB 2,3 Poeta Emiliano da Costa. Até final de janeiro, prevê-se a conclusão do sistema na Escola Básica 2,3 Neves Júnior.