Tavira sensibiliza jovens para preservação das zonas húmidas

O município de Tavira vai organizar, no âmbito do Dia Mundial das Zonas Húmidas, entre 6 e 8 de fevereiro, um programa de ações de sensibilização ambiental destinado à comunidade escolar.

No dia 6, quarta-feira, ás 14h30, vai decorrer uma iniciativa dedicada ao Parque Natural da Ria Formosa para os alunos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Depois, no dia 7, quinta-feira, ás 10h00, está agendado um percurso ao sapal e às dunas da Praia do Barril (Santa Luzia) para os jovens do 2.º Ciclo do Ensino Básico ao Secundário.

As celebrações encerram no dia 8 ás 14h30, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, com a palestra «Pesca e aquacultura: necessidade e sustentabilidade» destinada aos estudantes do 3.º Ciclo e Secundário.

«As Zonas Húmidas desempenham um papel regular fundamental em termos dos ciclos hidrológicos e geoquímicos, constituem regiões de elevada produtividade e são de importância crucial para a desova. A par disso, assumem uma função primordial no controlo de cheias e inundações e na estabilização da linha costeira», explica o município tavirense.

O objetivo destas ações é «dar a conhecer estes ecossistemas e os animais que neles habitam», sensibilizando os participantes para a sua preservação.