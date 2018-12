São Brás de Alportel inova no controlo dos resíduos reciclados

Na senda da aposta na qualidade ambiental, e de modo a melhorar a gestão de resíduos, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel tem em curso a obra de construção de uma plataforma de descarga e instalação de uma balança de pesagem de resíduos reciclados no Parque de Serviços de Ambiente do município.

Com esta intervenção, o município pretende aumentar a capacidade de gestão e controlo de resíduos recicláveis que são depositados no Parque de Serviços de Ambiente, localizado no sítio de Fonte de Touro, com um sistema inovador. Está prevista a entrada em funcionamento deste novo sistema a partir de março de 2019.

Com uma gestão mais eficiente e melhores condições para a deposição seletiva dos resíduos pretende-se aumentar a eficácia na deposição seletiva de resíduos, reduzindo, como desejável, a quantidade de resíduos recicláveis que continuam a ser incorretamente depositadas nos contentores de resíduos urbanos indiferenciados, chegando a aterro sanitário.

A empreitada está a cargo da empresa VMP- Vitor Manuel e Pedro, Lda. e conta com um investimento de superior a 35 mil euros, contando com um financiamento comunitário de 85%, pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) no âmbito de uma candidatura submetida pelo município ao programa «Promoção da Reciclagem Multimaterial e Valorização Orgânica de Resíduos Urbanos».

«Este é mais um passo que consolida a ampla estratégia municipal na área da gestão e tratamento de resíduos e na preservação, limpeza e manutenção dos espaços públicos, assim como na promoção da sustentabilidade ambiental», afirma o município sambrasense, deixando também um apelo â população para «participar neste esforço conjunto na área da deposição seletiva dos resíduos e também na manutenção dos espaços públicos limpos e aprazíveis».