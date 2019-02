Loulé organiza formação para adaptar espaços verdes às alterações climáticas

A Câmara Municipal de Loulé organiza, no dia 1 de março, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, o workshop técnico «Espaços Verdes Urbanos Adaptados às Alterações Climáticas».

A origem das alterações climáticas, espécies resilientes, serviços de ecossistemas, mitigação de ilhas de calor urbano, envolvimento comunitário, gestão sustentável e adaptação de espaços existentes são algumas das matérias a abordar.

O objetivo é «a promoção e a gestão de espaços verdes melhor adaptados ao novo contexto climático, o que impõe uma maior eficiência na utilização dos recursos naturais e na valorização dos serviços dos ecossistemas em meio urbano», explica a autarquia louletana.

A formação terá uma duração de 4 horas e irá decorrer no Auditório da Escola Secundária de Loulé, entre as 09h00 e as 13h00. Este workshop é financiado pelo Fundo Ambiental e destina-se a técnicos autárquicos, empresas municipais, entidades públicas, estudantes e empresas na área da gestão dos espaços verdes urbanos e planeamento do território. Serão exploradas «as diferentes soluções em contexto europeu e nacional» e partilhados exemplos «de boas práticas aplicadas a nível local».

Os conteúdos serão posteriormente aplicados em exercícios práticos tendo em conta os cenários climáticos.

A inscrição para participação é gratuita mas limitada ao número de vagas existentes, com direito a certificado de formação. Deve ser feita por e-mail até ao dia 27 de fevereiro.