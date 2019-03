Loulé comemora Dia das Florestas com sensibilização e educação da população

O concelho de Loulé associa-se às celebrações do Dia Internacional das Florestas (21 de março) com um conjunto de atividades que visam promover este património natural «que é de todos e que é fundamental defender e preservar».

O programa teve uma primeira iniciativa, no passado dia 13 de março, numa parceria entre a Autarquia e a empresa municipal Infraquinta. Alunos da Escola EB1 de S. Lourenço participaram numa visita enquadrada no plano de ações de educação ambiental desenvolvidas ao longo do ano letivo. A atividade incidiu sobre o tema «jardinagem» e incluiu dois momentos: uma visita ao viveiro de propagação de plantas e a plantação em jardim público, como forma de sensibilizar a população escolar para a importância destas matérias, na perspetiva da construção de um desenvolvimento que se pretende que seja «cada vez mais equilibrado, harmonioso e sustentável».

Na quarta-feira, 20 de março, alunos da aldeia de Benafim irão participar numa «Caminhada pela Floresta». A atividade partirá da Escola EB1 de Benafim até ao parque das merendas onde, simbolicamente, será plantada uma árvore. O objetivo é sensibilizar as crianças para a proteção das florestas e para a construção de um concelho com qualidade de vida, permitindo a adoção de comportamentos que privilegiem a reservação ambiental.

«O papel preponderante da equipa operacional na gestão, atuação e vigilância florestal» é o tema da ação de sensibilização junto dos alunos da Escola EB1 Nº5 de Loulé – Hortas de Stº António, que acontece na quinta-feira, 21 de março.

A ideia é apresentar os membros da Equipa Municipal Operacional (EMO) do Serviço Municipal de Proteção Civil, Segurança e Florestas, a sua importante função e os materiais e equipamentos utilizados. Já no recinto exterior, as crianças terão a oportunidade de ver ao vivo a viatura da EMO e algumas das suas funcionalidades.

Durante a manhã do Dia Internacional das Florestas, a Autarquia volta a promover a distribuição de espécies arbóreas e arbustivas à população, assim como material de sensibilização sobre a temática. Esta iniciativa acontece na Cerca do Convento (cidade de Loulé) e Rua Vasco da Gama (cidade de Quarteira).

Serão distribuídos mais de 2000 exemplares de espécies entre sobreiro, carvalho português, loureiro, figueira, oliveira, amendoeira, medronheiro, rosmaninho, orégãos, alfarrobeira, alecrim, tomilho-limão, alfazema e romãzeira.

Também neste dia realizar-se-á a atividade de educação ambiental do Centro Ambiental designada por «Alte e os seus encantos», que terá como público-alvo uma turma da Escola EB1 da Abelheira (Quarteira). O objetivo é dar a conhecer aos alunos uma das mais tradicionais aldeias do interior algarvio. Para além das famosas Fonte Grande e Fonte Pequena, os participantes irão também descobrir como estas foram talhando a cultura e o crescimento desta aldeia, assim como a biodiversidade local, dando destaque às espécies de flora autóctones, que ali podemos encontrar.

Ainda durante o dia 21 de março, decorrerão em diversas escolas e freguesias do concelho ações de plantação, que terão o apoio da autarquia na disponibilização das espécies.

Ao longo de todo o ano, a Câmara Municipal de Loulé «tem a preocupação de investir na colocação de espécies arbóreas, em diversos espaços verdes públicos. Deste modo, através da promoção de ações plantação, Loulé continua a ampliar e a reforçar as suas manchas verdes, importantes núcleos de produção de oxigénio e de fixação e absorção do dióxido de carbono, um dos maiores responsáveis pela atual problemática das alterações climáticas», explica a autarquia em nota de imprensa.

Os responsáveis municipais acreditam que, com este programa comemorativo do Dia Internacional das Florestas, que assenta sobretudo em ações de educação ambiental, a autarquia está «a contribuir para a valorização da floresta, sensibilizando a população escolar e concelhia para a sua importância, principais ameaças e medidas de proteção, apelando ainda à sua gestão sustentável».