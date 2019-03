Caminhada em Monchique vai mostrar importância da floresta aos participantes

A Floresta de Marmelete, em Monchique, será palco de uma Caminhada Pedagógica, no próximo dia 24 de março, domingo, com o objetivo de sensibilizar a população para a importância da floresta, a necessidade de proteção dos edifícios e aglomerados populacionais dos incêndios florestais e comportamentos de risco.

Com ponto de encontro às 9h30 na Casa do Povo de Marmelete, esta caminhada implica inscrição obrigatória para transporte através do telefone 282910234. O transporte é feito a partir do Heliporto de Monchique às 9h00.

A atividade é promovida pela GNR – Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, em colaboração com a Câmara Municipal de Monchique e com a Junta de Freguesia de Marmelete.