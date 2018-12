Albufeira conquista Bandeira Verde da Sustentabilidade

Albufeira foi um dos 47 municípios distinguidos no passado dia 29 de novembro, em Estarreja, com a Bandeira Verde ECOXXI, uma iniciativa promovida pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que visa promover, divulgar e reconhecer as boas práticas, políticas e ações desenvolvidas localmente pelos municípios, como agentes privilegiados do desenvolvimento sustentável.

O prémio foi entregue à vereadora e representante do município de Albufeira, Cláudia Guedelha. A responsável pelo pelouro da Água e Saneamento manifestou «grande satisfação e um enorme orgulho por mais esta distinção que revela a preocupação e o empenho do Município com as questões ambientais».

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, destaca que «depois de Albufeira ter sido distinguida pela ERSAR com o Selo da Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano, este novo prémio confirma que o município tem um compromisso sério com a sustentabilidade ambiental, investindo em infraestruturas e equipamentos essências, quer ao nível do abastecimento de água quer do saneamento básico em toda a área geográfica do concelho, mas também no que se refere à implementação de boas práticas de gestão, informação disponibilizada aos munícipes e aposta na educação ambiental».

A Bandeira Verde foi conquistada através do cumprimento de objetivos em torno de 21 indicadores de sustentabilidade local, dos quais destacamos no caso de Albufeira a «Implementação da Campanha Bandeira Azul», «Informação Disponível aos Munícipes», «Certificação de Sistemas de Gestão» e «Qualidade da Água para Consumo Humano», em que a pontuação obtida foi muito próxima da pontuação máxima (2,96 para uma pontuação máxima de 3).

Refira-se que o galardão é atribuído aos municípios que atinjam um índice ECOXXI igual ou superior a 50%, sendo que Albufeira alcançou um índice global de 54,6%, que lhe permitiu receber, pelo décimo ano consecutivo, o símbolo máximo da sustentabilidade ambiental.

Para além da atribuição da Bandeira Verde ECOXXI, que simboliza a existência de um percurso consistente no sentido da sustentabilidade, foi entregue um diploma, que atesta o compromisso assumido pelo município albufeirense, um certificado de participação e uma medalha que significa a existência de medidas significativas na área.