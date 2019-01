Agua Jovem foca-se na «Agenda 2030» e no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina

O projeto Agua Jovem, lançado em parceria por 3 entidades, entre as quais a Águas do Algarve, a Agência Portuguesa do Ambiente I.P. – Administração da Região Hidrográfica do Algarve e o Zoomarine, já tem as inscrições abertas para a sua edição deste ano, até ao dia 8 de março.

As empresas parceiras, ao longo dos anos, têm vindo a investir na educação ambiental das crianças e jovens que frequentem o pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos do ensino Básico, e os alunos que beneficiam de medidas educativas seletivas e adicionais.

Este ano, o projeto foca os seus holofotes em dois temas diferentes.

No primeiro tema, intitulado «Mãos que cuidam da Água – O contributo para a Agenda 2030», é pedido aos participantes que reflitam sobre as várias interdependências do património/recurso água com os vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, «uma agenda ambiciosa com vista à erradicação da pobreza e ao desenvolvimento económico, social e ambiental à escala global até 2030».

«A Agenda 2030 é a nossa Declaração Global de Interdependência», palavras de António Guterres, Secretário-geral da ONU.

Já o segundo tema irá incidir no «Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina». Neste, o objetivo é «sensibilizar os participantes para a importância deste Parque Natural no contexto local e global».

São também objetivos deste tema «a divulgação e contribuição para a preservação do Parque Natural, o conhecimento dos ‘habitats que suportam uma elevada biodiversidade, tanto de fauna como de flora’, e a compreensão da importância dos serviços dos ecossistemas presentes no Parque, de um modo particular os associados a cursos de água».

Segundo a Águas do Algarve, como todos os concursos, «haverão prémios aliciantes para os vencedores de cada categoria, que serão entregues no dia do Fórum Água Jovem 2019, a realizar-se a 22 de março 2019, no Dia Mundial da Água, em Sagres». Todos os participantes receberão «um certificado de participação e lembranças alusivas ao ambiente». Serão distinguidos três trabalhos vencedores por cada categoria, que terão apresentação pública no referido Fórum.