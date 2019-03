Tetracampeã mundial de bodyboard visita escolas em Loulé e Quarteira

A brasileira Isabela Sousa, atleta de bodyboard que é tetracampeã do mundo (2010, 2012, 2013 e 2016), tricampeã latino-americana, campeã pan-americana, campeã do circuito europeu e Top 3 do circuito mundial em 2018, participa no projeto «Individualidades na Escola», da autarquia de Loulé.

A titulada atleta visita, no dia 2 de abril, a Escola EB 2,3 de Quarteira e a Escola EB 2,3 Padre João Coelho Cabanita, em Loulé. Nesses momentos, Isabela Sousa irá falar à comunidade escolar, sobretudo aos alunos, sobre o seu percurso desportivo e profissional, sobre a modalidade que abraçou e sobre a importância de praticar desporto.

«Individualidades na Escola» é um projeto de sucesso da Câmara Municipal de Loulé nascido em 2015, sendo destacado a nível nacional e internacional.

Tem levado às escolas do concelho louletano personalidades do desporto que se destacam em diferentes modalidades, como Tomaz Morais, Vanessa Fernandes, Dulce Félix, Marco Fortes, Ricardo Pereira, Lenine Cunha e Joana Schenker.

«A promoção do desporto, da cidadania desportiva, dos hábitos saudáveis e o reforço da importância da relação escola/desporto no presente e futuro das crianças e adolescentes são os principais objetivos desta iniciativa», explica a autarquia.