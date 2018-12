São Brás de Alportel mostra a arte aos mais novos

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel iniciou, em 2018, uma parceria com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, por entender que a educação artística é um pilar fundamental para a formação plena das crianças e jovens. Este pacto possibilitou a criação de um programa de visitas à rede de galerias municipais, dirigido às crianças das escolas do concelho.

Ao longo do ano de 2018, a Galeria Municipal de São Brás de Alportel já recebeu a visita de mais de uma dezena de turmas.

Pintar caixas de pizza, moldar flores e até fazer tecelagem num tear a sério são exemplos de atividades realizadas pelos mais pequenos nestas oficinas criativas, que «traduzem a arte por miúdos», constituindo experiências únicas e muito enriquecedoras para o seu processo de desenvolvimento.

Para 2019, o ciclo de exposições, a ser apresentado, dá continuidade a este programa, com uma ampla oferta de atividades. Estas são marcadas de acordo com o interesse demonstrado pelos professores das várias turmas e a disponibilidade dos artistas de cada exposição.

Uma iniciativa que faz a ponte entre a cultura e a educação, tendo por objetivo promover o contacto das camadas mais jovens com os vários espaços culturais do concelho e as diferentes manifestações artísticas.